Jeff Koons et Richard Orlinski exposés au POPA

Le POPA s’intéresse au monde animal pour sa traditionnelle exposition de St-Martin. Le musée de Porrentruy propose dès ce samedi et jusqu’au 13 décembre de découvrir les œuvres de 12 artistes de renommée internationale dont l'Américain Jeff Koons ou encore le Français Richard Orlinski qui est le sculpteur le plus coté au monde. Intitulée « Animalia, les animaux dans l’art contemporain », l’exposition présente de nombreuses sculptures, mais également des photos et des peintures. « La thématique animalière faisait sens pour le côté sauvage, mais aussi le rapport à l’humain. C’était extrêmement pertinent de la présenter en 2023 », explique Christelle Langrené, la cofondatrice du POPA, également directrice de la galerie Bel-Air Fine Art qui est associée à cette exposition.