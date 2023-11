Une fête pour soutenir des voyages d’entraide

Les voyages forment la jeunesse. Cela pourrait être le crédo d’Inter’Est. L’association d’échanges et de coopération pour la jeunesse fait partie de connexion3d, le département jeunesse de l’arrondissement du Jura des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Inter’Est propose à des jeunes du Jura et du Jura Bernois des voyages d’entraide dans des pays du Sud global, comme Madagascar, Cuba ou le Sénégal. Pour mettre ses activités en vitrine, Inter’Est organise ce samedi dès 16h au Foyer à Moutier l’événement Inter’Fest. Il s’agit d’une soirée, qui doit également permettre de récolter des fonds afin de contribuer à financer les voyages que l’association met sur pied. Au programme : des stands d’information, une exposition photo des voyages organisés, des ateliers musicaux, mais aussi une ambiance festive.





Les voyages pour sensibiliser

Les voyages organisés par Inter’Est représentent une manière de sensibiliser la nouvelle génération aux défis actuels, tels que les questions d’injustice, d’inégalité, de pauvreté et d’environnement, explique l’association.

« En Suisse on a beaucoup de chance, on a un certain confort. Le fait de pouvoir partir en dehors de nos frontières permet aux jeunes de la région de voir d’autres réalités, de rencontrer des jeunes d’ailleurs. En termes de sensibilisation, c’est idéal », explique Adeline Wehrli, animatrice jeunesse pour l’association Inter’Est.





L’ambiguïté des voyages d’entraide

Adeline Wehrli souligne que ces voyages d’entraide, comme celui organisé l’an dernier à Madagascar, doivent aussi être utiles pour les populations rencontrées sur place. « C’est l’idée que ça se fasse de manière réciproque : les jeunes d’ici et de là-bas se rencontrent et échangent. On attend autant l’un de l’autre. Il y a aussi bien sûr un peu de matériel et un soutien financier apporté sur place, en passant par un partenaire. » Pour autant, pas question d’agir d’une manière postcoloniale, à l’heure où les Européens se questionnent sur leur passé impérialiste, comme l’explique Adeline Werhli : « Il faut parler du passé colonial des états européens, qui est très problématique. Avec les jeunes, on a des discussions sur ces sujets-là, avant et pendant le voyage. On discute notamment du fait qu’on ne va pas amener nous, Suisses blancs, toutes les compétences, mais que ceux qui connaissent le mieux leur contexte, ce sont les gens sur place. C’est pour ça qu’on insiste avec l’association Inter’Est sur la mise en avant de ce partage de connaissances, cet apprentissage mutuel, et la valorisation des savoirs et des compétences des gens sur place. » /comm-tbe