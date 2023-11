Une nouvelle mosquée « en toute transparence »

La mosquée de Delémont change de locaux, et les ouvre aux curieux. L’institution, qui se trouvait jusqu’il y a peu à la Route de Bâle, a déménagé à la Rue Auguste-Quiquerez. Un déménagement qui lui a permis d’investir des locaux plus spacieux, et plus adaptés aux pratiques culturelles et de culte. « On cherchait quelque chose de plus convivial et de plus spacieux, parce que les locaux qu’on a quittés étaient en fait dans un ancien magasin. Et on a trouvé, ce qui nous enchante », explique l’imam Mohammed Filali, qui œuvre bénévolement.