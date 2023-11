Fréquentation record à Moutier Expo

Une 45e édition de tous les records. Au moment de refermer les portes sur cette cuvée 2023 de Moutier Expo, les organisateurs tirent un bilan plus que satisfaisant. En cinq jours, plus de 20'000 visiteurs se sont déplacés au Forum de l'Arc, soit un millier de personnes en plus par rapport à l'année dernière. Si la météo maussade de ces derniers jours a certes donné un petit coup de pouce, le bouche à oreille a aussi été particulièrement efficace d'après Pierre Egger, directeur de la manifestation. « On a des gens de Alle ou de Vendlincourt qui ont fait le déplacement, on a vraiment réussi a élargir le rayon de nos visiteurs », précise-t-il tout sourire aux lèvres. Un constat qui ravit également le président de la manifestation Enzo Dell'Anna. « Il y a encore quelques années, on connaissait environ trois quarts de nos visiteurs mais cette année, on n'en connaît plus qu'un quart donc c'est plutôt réjouissant », s'est-il amusé à constater. /rme