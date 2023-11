Le temps des paillettes pour Marinel Mittempergher

Une fiction n'est pas la réalité

Depuis sa sortie mercredi, la série alimente les discussions dans les chaumières régionales. La représentation des idées séparatistes dans le programme a pu surprendre d’anciens militants. Les parallèles entre les Béliers et les différents phénomènes des années 70 tels que la drogue ont peut-être heurté ou interrogé certains téléspectateurs… « Le but d’une fiction n’est pas de représenter la réalité telle qu’elle est », défend Marinel Mittempergher. « Le but est d'évoquer le contexte global de la Question jurassienne et je pense que c’est très bien fait », conclut-il. /age-clo