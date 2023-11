L’association Cramia remporte le Prix jeunesse Jura

Une reconnaissance et un coup de pouce pour la pédagogie par la nature. L’association Cramia a remporté le Prix jeunesse Jura doté de 5'000 remporté vendredi dernier à Cinémont. La mission du lauréat est de permettre à un maximum d’enfant d’avoir un contact fréquent avec la nature dans un cadre éducatif. La création du label Cramia, porté par Jules Fleury, a su convaincre le jury. Ce label entend définir des standards en termes d’éducation par la nature pour les structures d’accueil de l’enfance.

Le projet « Un problème non réglé » de Mélia Panchaud et Sydney Rais ainsi que le projet de marque vestimentaire « Creew’N » étaient également en lice. Le premier a été récompensé du prix du public doté de 500 francs pour son exposition informative et de sensibilisation au sujet des menstruations.