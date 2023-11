Un protocole de fissures simple, mais qui fait parler de lui

Le protocole de fissures suit son cours, mais non sans obstacles. Près de 95% des plus de 1'600 parcelles ont été contrôlées par les trois bureaux régionaux mandatés par le promoteur du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. Une dizaine de collaborateurs se rendent sur le terrain et inspectent tout le tour des bâtiments jusqu’à environ 2m de haut. Ils mesurent ainsi les fissures remarquées, afin que le propriétaire puisse les comparer en cas de tremblement lié au projet et ainsi faire les démarches auprès de son assureur. Même si les bureaux mandatés sont totalement indépendants du projet de géothermie, la tension se fait tout de même ressentir, selon le chef du processus de ce protocole de fissures, Manuel Lachat.