Un « trésor » bichonné à Saignelégier

« On recrée ce qui existait. C’est magnifique, apprécie l’artisan tout en sculptant une décoration. Il faut être minutieux dans tout ». André Vuille œuvre avec soin. Il n’a toutefois pas été en mesure de sauver une partie de la fontaine faite en calcaire de Laufon. « Les plus gros dégâts étaient au niveau des consoles, deux décorations en pierre à gauche et à droite de la fontaine. Quand je les ai démontées, j’ai remarqué qu’elles étaient irrécupérables », explique-t-il. Le marbrier et sculpteur sur pierre estime terminer sa tâche à la fin du mois de novembre. La réfection de la fontaine de la paix aura nécessité quelque 250 heures de travail.