Une association pour faire vivre la Villa romaine de Vicques

Un groupe de citoyens et la commune de Val Terbi veulent donner une nouvelle dynamique à la Villa romaine de Vicques. La démarche a été initiée par le Conseil communal après qu’un champignon a causé d’importants dégâts sur le pavillon construit à côté des ruines. L’exécutif s’est dit prêt à le rénover pour autant qu’un projet soit lancé en parallèle pour animer le site. L’idée est de créer une association qui offrirait diverses activités. « Nous allons proposer du matériel pédagogique pour les classes des écoles primaires et secondaires. On travaille avec des didacticiens de la HEP. On va aussi essayer de proposer une visite virtuelle en 3D et refaire des expositions thématiques avec l’appui de partenaires comme le Musée jurassien d’art et d’histoire », explique le conseiller communal en charge du dossier. Samuel Rohrbach souligne que les différents panneaux explicatifs devraient être modernisés. Il évoque également l’idée de proposer une sorte de « journée du patrimoine » de la Villa romaine, par exemple tous les deux ans.