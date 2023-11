La Transjurane, voie royale pour l’économie jurassienne

Désengorger le trafic, cette priorité

Quand on parle de l’A16, un bémol est évoqué avec récurrence : les ralentissements à l’entrée des tunnels du Mont-Terri et du Mont-Russelin aux heures de pointe. Selon Pierre-Alain Berret, plusieurs entreprises tentent de contribuer à l’amélioration de la situation, en mettant en avant le covoiturage ou encore en laissant un horaire de départ et d’arrivée assez libre à leurs employés. Ce genre d’initiative est salué par l’Office jurassien des infrastructures : « Quoiqu’il en soit, la Confédération n’entrera pas en négociation pour des deuxièmes tubes tant que la fréquentation n’atteint pas 25'000 véhicules par jour », souligne Daniel Stadelmann, responsable de section à l’office (ndlr : pour rappel, on en est aujourd’hui à 18'000). Pour Pierre-Alain Berret, il est aussi temps d’améliorer l’offre en transports publics avec des mesures efficaces et concrètes. Il cite en exemple la création d’un passage sous-voie à la gare de Glovelier qui permettrait aux employés de la zone industrielle de se rendre au travail en quelques minutes seulement… /mle