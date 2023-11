Le retard des taxations « en train d’être rattrapé »

La fin de l’année approche et vous attendez peut-être encore votre avis de taxation définitive. Que vous soyez particulier ou patron d’une entreprise, le service des contributions accuse un certain retard dans le traitement des avis d’imposition. Un retard reconnu au sein de l’État, mais le service des contributions tente de rassurer. « On accusait effectivement un certain retard, mais on en est en train de le rattraper », confie le chef du Service des contributions, Pascal Stucky.





Un retard généré en partie par RFFA



C’est surtout au niveau du traitement de l’imposition des personnes morales qu’il y a embouteillage. « Notamment depuis 2020 et la mise en place d’une nouvelle taxation avec RFFA », explique-t-on au sein de l’État. La transition vers la nouvelle législation a été difficile. Conséquence, ce retard génère un décalage et Pascal Stucky ne cache pas que de nombreuses entreprises recevront leur taxation 2022 en 2024.





« Le Jura compte plus de 50% de propriétaires immobiliers »



Tout comme certains particuliers, même si là, les retards seraient en moyenne « inférieurs à ceux des années précédentes ». « Le système fiscal est toujours plus complexe et le Jura compte plus de 50% de propriétaires immobiliers, ce qui complique encore la donne », défend le chef du Service des contributions qui promet une amélioration de la situation selon les secteurs à moyen terme. Légalement, l'Etat dispose d'une marge de cinq ans pour répondre aux taxations. /jpi