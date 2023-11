Cédric Pitteloud partage son quotidien avec l’autisme

L’autisme touche 1 à 2 % de la population. Avec les familles et les proches, cela en concerne en réalité beaucoup plus. Le spectre autistique se traduit notamment par une hypersensibilité : la lumière, les sons, l’odeur sont augmentés et peuvent perturber une personne.

Alors comment les accueillir dans la vie quotidienne ? Chez le médecin, dans les magasins et autres lieux publics ? L’association Autisme Jura organise une conférence « Mon client est autiste, comment l’accueillir au mieux ? » ce mercredi 15 novembre à 19h30 à Cinémont. Deux intervenants, David Renard et Cédric Pitteloud, témoigneront de cette hypersensibilité qui est au cœur de l’autisme…