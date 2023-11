L’homme porté disparu à Joncherey retrouvé sans vie

Trois jours après la disparition d’un quadragénaire à Joncherey non loin de Delle en France voisine, son corps a été retrouvé sans vie ce mercredi matin dans un bois près du camping de la commune. Les gendarmes du Territoire de Belfort avaient lancé un appel à témoin pour disparition inquiétante, l’homme n’ayant plus donné de nouvelles après avoir quitté son domicile dimanche au petit matin, à pied et sans téléphone. La battue qui a mené à la découverte du corps a mobilisé près de 200 personnes encadrées par une trentaine de gendarmes, selon nos confrères de France Bleu Belfort-Montbéliard. Une autopsie devra permettre d’éclaircir les circonstances du décès. /fbbm-jpi