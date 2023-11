Le Cinéma Bambois s’installe au SAS et mise sur l’impro

Après une première cuvée à la belle étoile, le Cinéma Bambois prend ses quartiers au SAS. Le festival de films absurdes lancé l’an dernier a décidé d’organiser une édition OFF vendredi 24 novembre dans les murs du lieu alternatif delémontain. La projection du film Yannick du Français Quentin Dupieux est au programme à 20h30, mais aussi de Forrest Warrior avec l’emblématique Chuck Norris dès 22h. Ce dernier film sera entièrement doublé en direct par la troupe d’improvisation La Volette de la compagnie Vol de nuit. « Nous essayons toujours de proposer des choses différentes et on s’est demandé ce que ça donnerait si on faisait 40 minutes d’improvisation sur un film où le son est totalement coupé et où on a toute liberté de faire les bruitages et autres effets », explique Célien Milan qui se produira avec plusieurs acolytes.

Les organisateurs du festival ont décidé cette année de renoncer au plein air en raison des contraintes techniques et logistiques nécessaires pour mettre en place un cinéma au Bambois. Ils ont préféré utiliser les infrastructures du SAS qui sont déjà adaptées pour de telles projections.

La soirée commencera à 18h par une table ronde sur l'avenir et la faisabilité d'une édition 2024 du Cinéma Bambois en extérieur. Un repas est ensuite au programme auquel il est possible de s'inscrire jusqu'au 17 novembre. La manifestation se terminera en musique avec les DJ's du collectif « Les Disques énigmatiques ». /alr