Pure Politique : bilan et perspectives après les élections fédérales

Les urnes ont parlé le 22 octobre dernier. Les Jurassiens ont choisi leurs représentants pour siéger à Berne ces quatre prochaines années à l’occasion des élections fédérales. Statu quo pour le Conseil des Etats, où les deux sièges du canton seront toujours occupés par le Centriste Charles Juillard et la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier. Au Conseil national, l’UDC Jura fait son grand retour après l’élection de Thomas Stettler. Le deuxième fauteuil jurassien sera toujours la propriété du socialiste Pierre-Alain Fridez.

L’heure est désormais au bilan et aux perspectives d’avenir pour les trois partis du canton représentés sous la Coupole fédérale. Katia Lehmann (présidente du Parti socialiste jurassien), Pascal Eschmann (président du Centre Jura) et Alain Koller (président de l’UDC Jura) étaient les invités de Pure Politique mercredi soir sur RFJ. L’occasion de faire le point sur les satisfactions, les déceptions et les attentes, puis de se projeter sur les élections cantonales de 2025, où les cartes seront quelque peu brassées avec la première participation des Prévôtois avant l’arrivée de Moutier dans le Jura le 1er janvier 2026.

L’émission est à (ré)écouter ci-dessous :