Flashé à 103km/h au lieu de 60 à Courrendlin

Un véhicule pincé à 103km/h au lieu de 60 à Courrendlin, un autre à 125km/h dans le 80 à Lajoux ou encore à 192km/h au lieu de 120 sur le tronçon entre Courgenay et Porrentruy: la police jurassienne a publié ce jeudi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois d'octobre 2023.

Au total, 33’568 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles et semi-stationnaire. 28 ont fait l’objet d’un retrait de permis, 61 autres ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public, tandis que 1'256 amendes d’ordre ont été distribuées.

Les chauffeurs contrôlés pour conduite sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants 5 et 2, faisant preuve d’une baisse par rapport aux chiffres d’août et septembre.

49 conducteurs de poids lourds ont également été contrôlés et 11 infractions ont été constatées. /comm-edr