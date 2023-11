Les Prévôtois pourront choisir leur lieu de formation postobligatoire

Une totale liberté

Dans les faits, les futurs apprentis en école à plein temps et étudiants du secondaires II (école de commerce, école de culture générale et gymnase/lycée) pourront choisir librement leur lieu de préférence, dans le cas où la formation est offerte dans les deux cantons. Pour certaines formations professionnelles, cette liberté n’existe pas, car les lieux de formation font déjà l’objet d’une collaboration intercantonale. Pour la rentrée 2025-2026, les élèves seront automatiquement orientés vers les écoles jurassiennes. A cinq mois du transfert, la seule exception résidera dans la formation gymnasiale. Les étudiants qui souhaitent emprunter cette voie-là auront toujours le choix entre le gymnase de Bienne et le lycée de Porrentruy. « Pour la suite, ce type de liberté sera toujours effective. Si les jeunes de Moutier souhaitent continuer d’aller à Bienne faire le gymnase, ce sera encore possible, comme on le prévoit pour les étudiants des Franches-Montagnes qui peuvent aller à La Chaux-de-Fonds », ajoute Martial Courtet. A part cet exemple, le ministre ne craint pas de problèmes en termes de situation géographique. « Les jeunes se formeront sur territoire jurassien, sans doute, en priorité dans la cité prévôtoise. On l’a toujours dit et on le fera : une entité de l’équivalent du CEJEF sera à Moutier. Sinon, les étudiants iront à Delémont et les autres opportunités par rapport à Porrentruy seront aussi envisageables », se justifie-t-il.







Un financement « donnant-donnant »

Au niveau du financement, le canton de Berne s’engage à payer au canton du Jura les contributions aux frais d’enseignement des ressortissants prévôtois qui auront choisi la voie jurassienne, jusqu’à la fin du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026. « C’était aussi un élément important dans nos négociations », affirme Martial Courtet. En contrepartie, le Jura s’engage à payer les frais des étudiants et apprentis de Moutier qui, à l’inverse, choisiront de rester accomplleur formation dans le canton de Berne depuis le début du deuxième semestre 2025-2026, jusqu’à la fin de la formation entamée. /comm-lge