Un changement informatique qui ne se fait pas en un clic

Un programme informatique qui a le don d’irriter ses utilisatrices. Toutes les communes des Franches-Montagnes utilisent le même logiciel lausannois dédié aux administrations communales. Certaines l’exploitent depuis quelques mois tandis que d’autres s’en servent depuis plusieurs années. Les contrats sont individuels mais les problèmes sont similaires. Le syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) en a eu un aperçu jeudi soir au Noirmont lors de son assemblée générale.





« On perd du temps »

L’association des employés communaux des Franches-Montagnes a présenté aux maires taignons les résultats d’une enquête de satisfaction réalisée en octobre. Les communes qualifient le logiciel de bon mais de perfectible et elles regrettent une prise en main compliquée malgré le suivi d’une formation théorique. « Avec ce programme, on perd du temps », a soupiré la présidente de l’association Claire Donzé. Autres points négatifs soulevés, le service client de l’entreprise vaudoise laisse à désirer et les factures pour des prestations de maintenance s’accumulent et ce, sans réels justificatifs. « On ne sait pas forcément quelles prestations nous payons », s’est notamment agacé le maire des Genevez Anael Lovis. De son côté, l’élue de Muriaux Nathalie Donzé a pointé un manque de collaborateurs pour expliquer le soutien défaillant de la firme vaudoise envers ses clients.

Le prestataire, contacté par RFJ, a rejeté cette dernière remarque affirmant la présence de 11 employés pour épauler la clientèle. Il ajoute que l’adaptation au logiciel prend du temps. Encore plus dans les Franches-Montagnes qui comptent des administrations communales de petite envergure avec de faibles taux de travail.





Une solution envisagée

Pour améliorer les choses, le syndicat des communes des Franches-Montagnes a décidé d’intervenir. Il a opté pour la réalisation d'un modèle de contrat commun à tous les utilisateurs du district. Ce modèle doit permettre d’améliorer la situation avec le prestataire et d’éviter les mauvaises surprises pour les communes grâce notamment à une meilleure définition des prestations de maintenance et des tarifs d’intervention. Un groupe de travail va s’y atteler prochainement. /nmy