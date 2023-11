Un projet de pyrolyse inédit primé par le Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a choisi de récompenser une première mondiale qui se développe à Bure. Il a décerné jeudi soir son Prix en faveur de l’innovation et de l’excellence à la société HVO SA. Basée à Bure, l’entreprise a mis au point un projet de pyrolyse qui permet de produire des bio-carburants à partir de déchets plastiques. L’exécutif et le jury composé de personnalités des milieux économiques ont été séduits par « l’approche novatrice, performante et écologique proposée par HVO SA dans le cadre de la valorisation des déchets plastiques dits non recyclables ».

La distinction a été remise par le président de l’exécutif, Jacques Gerber, aux fondateurs de HVO SA, Claude Etique et Samuel Mousa, lors du traditionnel « rdv éco » organisé par la Promotion économique qui s’est déroulée à Cinémont. Le Prix est doté de 10'000 francs. Il est, en principe, attribué tous les deux ans. /comm-alr