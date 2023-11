Une Jurassienne danse parmi l’élite

Un concours prestigieux

Le Youth American Grand Prix (YAGP) est la plus grande compétition de bourse de ballet au monde et est porté par l’association à but non-lucratif éponyme basée à New-York. Ce concours a pour but de développer et soutenir les étudiants en danse de 9 à 19 ans de toute nationalité via des auditions dans le monde et l’octroi de bourses de plus de 250'000 dollars. /jad