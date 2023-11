Des animaux s'invitent au château de Miécourt

Des animaux ont pris la pose pour en mettre plein la vue au château de Miécourt. A l’occasion de sa dernière manifestation de l’année, le Fondation Amis du Château de Miécourt reçoit les membres du Centre d’étude et de protection des oiseaux de Bienne et environs (CEPOB) pour une exposition de photographies animalières. Cette association chargée de la protection de l’avifaune expose des œuvres de quinze de ses membres dans les salles du château du 18 novembre au 24 décembre. Une centaine de pièces, de formats divers, seront présentées au public durant plus d'un mois. Le vernissage de l’exposition a lieu ce vendredi à 18h30 dans l’antre du château. /comm-the