« File l’Allaine » suit les méandres du cours d’eau

Un film ni scientifique, ni poétique

Louis-Philippe Donzé a tenu à arpenter l’ensemble du cours d’eau, soit une soixantaine de kilomètres sur Suisse et France. Il a aussi rajouté les affluents pour éviter les redondances avec d’autres films. Jean-Louis Merçay indique que ce long-métrage est « une vision qui se veut sensible ». « On se promène, on essaie de faire ressentir aux gens qui verront le film toute l’émotion qu’on a eue à le faire et à découvrir la beauté du paysage et le biotope que ça représente », précise le co-réalisateur.





A voir

Le film « File l’Allaine » est à découvrir ce dimanche à Porrentruy à Cinémajoie à 17h, ainsi que le 3 décembre aux mêmes heures. Il sera également projeté à Tramelan le 6 décembre, aux Breuleux le 9 et 14 décembre et à Delémont à Cinémont le 10 décembre. /ncp