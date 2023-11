Le collectif « Pour une véritable Assurance Santé » entre en action

Thierry Cortat (syndicaliste), Josiane Marquis (responsable d’un centre de séminaire et d’accueil), Roland Chiffelle (médecin urologue), Denis Cattin (coordinateur, à l’origine du collectif), Suzanne Maître-Schindelholz (députée suppléante et membre de la FRC), Céline Blaser (travailleuse sociale) et Jean Parrat (hygiéniste du travail, de gauche à droite) ont présenté le collectif citoyen « Pour une véritable Assurance Santé » et fait part de ses revendications.