Porrentruy tient son budget 2024

C’est le soulagement qui prévalait jeudi soir à l'issue de la séance du Conseil de ville de Porrentruy. Après de longues discussions, parfois tendues, le législatif a finalement accepté le budget 2024 proche de l'équilibre. Il table sur un déficit de 111'378 francs. Les conseillers de ville ont rejeté la hausse de la taxe immobilière proposée par le Conseil municipal. Ils ont également refusé d’augmenter la quotité d’impôts comme le proposait le groupe PS-Les Verts.





Des discussions animées

Certaines mesures d’économie proposées par le Conseil municipal ont fait grincer des dents jeudi soir, notamment celles qui touchent au salaire du personnel communal. Certains étaient d’ailleurs présents dans la salle jeudi soir pour assister aux débats. Ils avaient adressé début novembre une lettre aux membres du législatif pour faire part de leurs demandes. Ce sont ces requêtes que le groupe PS Les Verts a défendues jeudi soir. A savoir un renchérissement plein à 3,7% ainsi qu’une ponction salariale temporaire d’une année de 1,7%. Mais ces mesures ont été refusées par le législatif, qui a tout de même accepté, sur proposition du Centre, d’augmenter le renchérissement des salaires des employés communaux de 2,4 à 2,6%.





Pas de hausse de la taxe immobilière, mais des économies ailleurs

Une mesure qui a fait grincer les dents de la droite principalement est celle de la hausse de la taxe immobilière. Le Conseil municipal proposait de la faire passer de 1,5 à 1,6‰. Le groupe PS Les Verts y était favorable, mais le PLR et le Centre s’y sont opposés. « Le moment n’est pas opportun, a déclaré le centriste Cyril Friche. Alors que la démographie de la ville est en berne. » Un argument suivi par le PLR Johan Perrin : « On aurait la taxe immobilière la plus élevée du canton, c’est un mauvais signal. De plus, elle se répercute sur les propriétaires, mais aussi sur les loyers. »

Pour ne pas faire plonger le budget davantage et compenser le refus de la hausse de la taxe immobilière, le Centre a proposé une série de mesures d’économie dans divers domaines qui ont presque toutes été acceptées par le législatif et qui représentent un montant total d’environ 110'000 francs. Le législatif a cependant refusé de toucher au montant destiné à la promotion touristique. Sur la base des économies acceptées par le Conseil de ville, le groupe PDC a ensuite proposé d’augmenter le renchérissement des employés communaux de 2,4 à 2,6%. Une proposition acceptée par l’ensemble du législatif.





La quotité d'impôt ne change pas, pour l’instant

Autre point d’achoppement jeudi soir : la question de la quotité d’impôt. Le groupe PS Les Verts a proposé de la faire passer de 2.05 à 2.10, ce qui engendrerait un gain de 375'000 francs pour la ville. « On demande cette hausse en vue des débats à venir, a expliqué Pierluigi Fedele. Les mesures prises ce soir ne suffiront pas sur le long terme. Il faut poser le débat politique sur les ressources. » Mais le groupe PS Les Verts a été le seul à soutenir la proposition qui a été refusée très largement par le législatif. Le PLR Johan Perrin a toutefois précisé qu’une telle mesure semble difficile à éviter à l’avenir. Le budget 2024 a finalement été accepté à la majorité évidente.

« Je crois que tout le monde a joué le jeu s’est réjoui le conseiller municipal en charge des finances Alain Thelkaes à l’issue de la séance. Les groupes ont senti le Conseil municipal soudé pour trouver où on pourrait chercher une économie. Tous les acteurs qui font vivre Porrentruy sont touchés par ce plan de mesures, mais il était nécessaire pour arriver à être si proche de l’équilibre. »