Réseau médical Jura veut faire baisser les coûts de la santé

Alors qu’il vous reste moins de 15 jours pour changer éventuellement de caisse maladie en vue de l’année prochaine, un nouvel acteur fait son apparition dans le Jura. Réseau médical Jura (RMJ) a été officiellement fondé mercredi soir avec le cardiologue delémontain Rémo Osterwalder à sa présidence. Cette union de médecins et professionnels de la santé du canton qui permet d’obtenir des primes moins chères avec des assurances partenaires, la CSS étant la seule actuellement. Le fonctionnement n’est pas nouveau, mais dans le Jura, un tel réseau qui rassemble la moitié des 37 médecins de famille du canton est une première.





Comment ça marche et quels avantages ?

Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience très agaçante : choisir sur un comparateur une prime-maladie alléchante… pour remarquer quelques clics plus loin que le rabais que l’on vous a fait miroiter n’est valable qu’avec certains médecins qui ne sont pas dans le Jura. Avec un réseau de praticiens jurassiens, Réseau médical Jura entend justement combler cette lacune en présentant au passage un double avantage économique : faire baisser les primes et les coûts de la santé. « L’idée est d’améliorer l’efficience médicale, que le patient s’y retrouve sur ses primes avec un rabais de 15% et que la prise en charge ait un impact positif sur les coûts de la santé. La mise en réseau sert à éviter des dérives comme des examens sans fin, des répétitions d’examens, plein de choses inutiles qui sont faites parfois de manière réflexe sans plus-value pour la prise en charge du patient. Le principe est aussi que les médecins se retrouvent en formation pour mettre à jour ses connaissances, mettre en avant l’efficience de la médecine avec un but de maîtrise des coûts de la santé », expose Raphaël Rion, médecin à Delémont membre du réseau.





« Pas de raisons que cela ne fonctionne pas dans le Jura »

Un rapide aperçu sur un comparateur nous montre que la CSS, avec son modèle réseau de médecin via RMJ, se hisse dans le top 10 des primes meilleur marché. Revers de la médaille : l’assuré n’a pas les coudées franches dans ce système où le médecin de famille, qui doit être membre du réseau, oriente tout. « L’assuré doit respecter la règle du jeu, à savoir prendre d’abord contact avec son médecin de famille qui va l’aiguiller vers des spécialistes. Mais l’assuré ne peut pas aller de lui-même voir un spécialiste ou demander des examens si son médecin ne le juge pas adéquat », avertit Raphaël Rion. Reste à voir si le système est viable dans notre « petit » canton du Jura où les spécialistes ne sont pas légion. « Bonne question… l’avenir nous le dira. Mais nous avons le recul d’autres réseaux, comme celui de Neuchâtel qui fonctionne bien. À priori, il n’y aurait pas de raisons que cela ne fonctionne pas dans le Jura », avance le praticien delémontain. Le succès et l’efficience du réseau dépendront aussi du nombre d’acteurs qui le rejoindront. Il devrait d’ailleurs s’ouvrir à d’autres assurances que la CSS à partir du 1er janvier 2025. /comm-jpi