Liuba Kirova, d’une entrevue au récit de sa vie

Liuba Kirova fait tomber le voile. Une biographie intitulée « Je me suis créé un paradis » retrace la vie de l’artiste née en Bulgarie. Le vernissage de cet ouvrage a lieu ce samedi à Delémont, où elle expose ses toiles depuis le 6 octobre.

Un processus d’écriture délicat

La biographie est née de la plume de l’historienne d’art Marie-Eve Knoerle, qui a été mandatée par la fille de l’artiste. Pour rédiger cet ouvrage, elle a suivi un processus peu commun. L’ouvrage est en réalité la retranscription d’une entrevue enregistrée entre Liuba Kirova et le journaliste Gaël Klein. L’auteure décrit « un travail autant captivant que délicat ». En effet, l’entretien a été découpé en huit chapitres, représentant chacun une période, une géographie ou un sujet distinct. Malgré la spécificité du travail, elle se réjouit du rendu : « J’ai reçu des pistes audios riches d’histoires et d’informations ». Elle s’est d’ailleurs dite touchée d’avoir été choisie par la fille de l’artiste pour rédiger cet ouvrage : « Liuba est une figure de mon enfance, qui m’a marqué par son accent chaleureux », se souvient-elle. Marie-Eve Knoerle décrit la vie de son sujet et par conséquent, l'intrigue de son ouvrage comme « une vie très riche d’émotions, très riche d’expérience ».

Le vernissage a lieu samedi 18 novembre à 17h à la galerie de la FARB. L’ouvrage sera présenté au milieu des toiles de Liuba Kirova, son exposition s’y tenant jusqu’à dimanche. /comm-the