Passage de témoin au Téléski Les Breuleux

La société Téléski Les Breuleux SA change de président. Clément Adam reprend le poste occupé durant cinq ans par Sébastien Christ qui occupera dorénavant la vice-présidence en lieu et place de Jean-Claude Joly. La nouvelle composition du Conseil d’administration a été avalisée vendredi soir lors de l’assemblée des actionnaires. Le Téléski Les Breuleux a connu seulement trois jour et demi d’ouverture l’hiver dernier et quinze pour les petites installations. Les comptes ont bouclé sur une perte d’un peu plus de 19'000 francs. /comm-fco