Saignelégier, capitale suisse du scoutisme

Des scouts venus de tout le pays se donnent rendez-vous ce week-end à Saignelégier. L’assemblée annuelle du Mouvement Scout de Suisse se déroule samedi et dimanche à la Halle-Cantine. Plus de 250 personnes prennent part à la manifestation qui est organisée par l’ASJ, l’Association du scoutisme jurassien. La tenue des assisses annuelles nationales à Saignelégier constitue l’occasion d’évoquer l’état de santé du scoutisme dans la région. Le vice-président de l’ASJ – qui regroupe le Jura, le Jura bernois et Bienne francophone - indique que les effectifs ont connu une hausse de 20% en 10 ans. Guillaume Milani explique ce succès par le fait que le mouvement « fait tout pour rester actuel », tout en défendant « des valeurs importantes, notamment la solidarité, la vie en groupe, le respect et la protection de la nature ». Le Delémontain précise également que le scoutisme dans la région n’est plus relié à la religion, sauf pour trois groupes sur les 13 qui forment l’ASJ. L’Association du scoutisme jurassien compte organiser un camp régional de deux semaines en 2025. Il s’agira d’une première puisque les différents groupes locaux de l’ASJ se retrouvent chaque année mais uniquement sur deux jours.