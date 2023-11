Une vie de pompier bien remplie pour Jean-Marc Brahier

Jean-Marc Brahier souligne que l’activité des pompiers ne se résume plus à la lutte contre le feu qui ne représente plus « qu’entre 25% et 30% » des interventions. Il précise que les inondations, tempêtes et autres phénomènes naturels sont en augmentation. « Les crues, c’était une fois tous les dix ans maintenant c’est quasiment annuellement », souligne Jean-Marc Brahier qui estime que la multiplication de ce type d’événements constitue une pression supplémentaire sur le système de milice.