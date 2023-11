L’Eglise réformée jurassienne se tourne vers l’avenir

L’Eglise réformée jurassienne qui a tenu son assemblée des délégués samedi à Porrentruy reste confiante malgré la baisse de la contribution de l’Etat liée au Plan équilibre 22-26. Elle devra faire face à une diminution de 90'000 francs par an pour passer à une somme de 53'000 francs. L’Eglise réformée jurassienne envisage ainsi un nouveau mode de financement qui serait basé sur les prestations d’intérêt général qu’elle fournies. Une réflexion appelée « Vision Eglise » sera donc lancé. Le budget 2024 qui présente un bénéfice de 21'920 francs a, quant à lui, été avalisé. L’Eglise réformée jurassienne a également pris note que la paroisse de Moutier vise à devenir transfrontalière en vue du passage de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. La solution permettrait de maintenir le fonctionnement avec les villages environnants qui restent bernois et de créer un pont entre les Eglises bernoise et jurassienne. Une convention en ce sens a été élaborée et devra être acceptée par les différentes parties. /comm-fco