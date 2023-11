Un succès pour la St-Martin et le Revira, malgré la météo

L’édition 2023 de la St-Martin et du Revira s’apprête à tirer sa révérence. La manifestation consacrée au cochon sous toutes ses formes se termine ce dimanche en Ajoie. La cuvée 2023 a été marquée par des conditions peu clémentes avec pas mal de pluies durant les deux week-ends de festivités. Les affres de la météo n’ont toutefois pas terni le bilan. « La pluie n’a pas dérangé les visiteurs plus que ça » : c’est ainsi que la présidente des Sociétés réunies de St-Martin à Chevenez qualifie les festivités dans le village. Angélique Del Torchio relève même que les marches gourmandes du week-end de la St-Martin ont enregistré des records avec « plus de 2'800 personnes » sur les deux événements. De son côté, la présidente du comité d’organisation du marché de St-Martin, à Porrentruy, se dit également « très contente, au vu des conditions météo ». Sophie Barthod Gressot souligne que la manifestation qui fêtait sa 25e édition a accueilli « autant de monde que les autres années » mais de manière plus étalée. La pluie a poussé les organisateurs à rapatrier quelques animations à l’intérieur mais les grands groupes ont pu se produire à l’extérieur.

Aucun problème majeur de sécurité n’a, par ailleurs, été signalé durant les week-ends de la St-Martin et du Revira. La police cantonale jurassienne a renforcé sa présence et ses contrôles mais note que « tout s’est très bien déroulé ». /fco