Une voiture en flammes à Porrentruy

Une voiture a été victime du feu samedi, vers 17h20, à Porrentruy. Une conductrice qui se trouvait à l’entrée du chemin de la Perche a constaté un dégagement de fumée suivi de flammes en provenance du capot moteur de son véhicule. La cause provient d’un problème technique. Le véhicule était déjà en feu à l’arrivée de la police municipale et de la police cantonale. Les pompiers du Centre de renfort de Porrentruy sont intervenus avec dix hommes et quatre véhicules pour circonscrire le sinistre et la route de Courgenay a été momentanément fermée au trafic. Personne n’a été blessé et la carcasse calcinée du véhicule a été évacuée par un dépanneur. /comm-fco