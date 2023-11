20 ans et des milliers de nouveau-nés au Centre de puériculture jurassien

Des besoins de base aux places en crèches

En 20 ans, certaines préoccupations ont changé : « Trouver une place en crèche quand on va reprendre le travail, il y a 20 ans c’était moins une préoccupation. Aujourd’hui il y a peu de mamans qui ne reprennent pas de travail après leur congé maternité et les crèches sont saturées », explique Christine Fornasini Stemer. Autre préoccupation actuelle, les écrans. « On sait que l’enfant grandit à travers la relation. Les parents sur leur écran coupent la relation avec l’enfant », affirme-t-elle. « On tolère moins que les enfants pleurent ou crient alors que les pleurs ont un rôle, on ne doit pas absolument faire taire un enfant mais accueillir les pleurs comme de la communication », ajoute encore l’infirmière alors que le Centre propose des ateliers consacrés aux émotions. Des différences se font aussi sentir entre les districts : « Aux Franches-Montagnes et en Ajoie, les cercles familiaux sont encore larges. A Delémont, certaines familles n’ont personne à qui poser une question dans l’entourage. La majorité de la population migrante est aussi à Delémont ». Le centre propose diverses animations pour marquer cet anniversaire. Retrouvez le programme complet ici. /mmi