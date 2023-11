Elisabeth Baume-Schneider à la rencontre de 120 étudiants jurassiens et bâlois

Démontrer l’importance du multilinguisme en Suisse : voici la raison du déplacement d’Elisabeth Baume-Schneider vendredi à Laufon, dans le cadre du forum multiculturel « Stars ». La conseillère fédérale a rencontré des étudiants bâlois et jurassiens afin de les faire dialoguer en français et en allemand et de faire émerger une réflexion sur l’importance de parler plusieurs langues, annonce ce lundi un communiqué du canton du Jura. Les questions, traitant tant sur l’élection de la conseillère fédérale que sur la migration en passant par la place des femmes en politique, ont été préparées à l’avance avec les professeurs et posées dans les deux langues.

Pour rappel, une maturité bilingue est mise en place par les cantons de Bâle-Campagne et du Jura. Cette dernière a également été mise en avant en présence du ministre jurassien de la formation Martial Courtet. /comm-edr