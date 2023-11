Le CTT n’a pas pour but de faire augmenter les salaires

Le salaire minimal est fait pour lutter contre la sous-enchère abusive. C’est en substance la réponse du Gouvernement à une question écrite de Christophe Schaffter. Dans son texte, le député CS-POP traite du salaire minimal obligatoire prévu par le contrat-type de travail (CTT) pour le personnel de la vente dans le commerce de détail. Il relève que le barème du CTT ne valorise que peu la formation des employés et s’inquiète de l’inflation.

Un salaire minimal pour lutter contre la sous-enchère

Si la tendance inflationniste se confirme, le Gouvernement affirme que le salaire minimal sera adapté une nouvelle fois. Il assure également qu’il a des moyens pour contrôler que tout soit respecté. Concernant la différence « anecdotique » de salaire entre le personnel formé et celui non qualifié avancé par Christophe Schaffter, le Gouvernement a aussi ses arguments. Il explique que la nature d’un CTT n’est pas de faire augmenter les salaires, mais de lutter contre la sous-enchère abusive. Ce sont donc surtout les plus bas salaires de l’échelles qui ont grimpé. L’augmentation n’a pas été répercutée de manière égale à tous les échelons. Une hausse sur tous les paliers aurait été fatale aux petits commerces. C’est pourquoi le CTT garantit des salaires minimaux qui permettent au personnel de la vente de vivre, mais ne valorise que très peu la formation. /lge