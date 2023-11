Le Chœur de chambre jurassien veut faire découvrir des œuvres de grand intérêt

Les choristes seront rejoints par la soliste soprano italienne Beatrice Pellegrino pour certains chants, et accompagnés à l’orgue par François Lopinat sur des œuvres de Benjamin Britten et Marcel Dupré. Le Chœur de chambre jurassien noue ainsi une première collaboration avec le titulaire du Grand-Orgue de Saignelégier. « C’est un organiste et improvisateur de grande classe. On a développé un concept, il jouera aussi des moreaux improvisés basés sur les thèmes de nos chants a capella, pour faire le lien entre les différents morceaux », poursuit le directeur du Chœur de chambre jurassien. L’ensemble musical fera également découvrir en première en Suisse romande Missa Brevis, composé par le Tessinois Ivo Antognini en 2021. « Les pièces modernes sont peut-être un peu moins faciles que les anciennes, cela demande beaucoup de travail en finesse, en écoute et en équilibre, c’est exigeant, mais aussi satisfaisant de pouvoir les présenter au public », conclut Mark Kölliker.

Le Chœur de chambre jurassien donnera ses concerts de l’Avent le 2 décembre à 20h à l’église Herz Jesu à Laufon et le 3 à 17h à St-Marcel à Delémont. Détails ici. /emu