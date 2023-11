Lancement de la place du village numérique en Haute-Ajoie

Créer des liens et favoriser l’entraide. C’est l’objectif principal de la plateforme en ligne « Région Haute-Ajoie » lancée ce mardi par les communes de Bure, Courtedoux, Fahy, Grandfontaine et Haute-Ajoie. Disponible via un site internet ou une application pour smartphone, le projet présente de nombreuses informations sur la vie locale. On y trouve notamment des petites annonces, des listes d’associations et commerces locaux ou encore des itinéraires de randonnée.