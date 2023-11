L’AJC entérine son renouveau

L’Association jurassienne de communes a adoubé un ordre du jour qui était important pour son avenir. Ses membres étaient réunis mercredi soir en assemblée à Glovelier. Ils se sont prononcés en faveur de la révision des statuts, qui confirme les décisions prises lors de la séance du 7 juin dernier où ils avaient plébiscité la restructuration d’une AJC qui se professionnalise avec le retour d’un secrétaire général. C’est ce que prévoient notamment les nouveaux statuts, qui s’accompagnent d’un cahier des charges relatif au poste occupé à ce jour ad interim par Jean-Yves Gentil. Dans les grands axes, il s’agit notamment d’assister les membres du comité dans l’accomplissement de leurs tâches, de garantir une permanence à disposition des communes pour toutes leurs questions et interrogations, d’assurer les relations extérieures avec les autorités et l'administration cantonales et de gérer la communication de l’association.



La mise au concours et l’attribution du poste de secrétaire général sera fera dans les prochaines semaines, pour une entrée en fonction au 1er février. Il s’agira d’un contrat à durée indéterminée, à 70% et avec l’échelle de traitement de la classe U18 du canton du Jura. « C’est une personne qui va vraiment nous aider, nous le comité, à suivre les projets et à les alimenter, et qui va aussi suivre les actualités qui peuvent venir du canton, du Parlement ou des diverses consultations. On recherche quelqu’un qui a une bonne vision politique du canton du Jura et de ses communes, et qui a une facilité pour la lecture et la rédaction de toutes ces consultations, de tout ce tissu administratif et juridique », explique le président de l’AJC Lionel Maître.