Une borne de recharge électrique à disposition des Bruntrutains

La ville de Porrentruy favorise la conduite électrique. Les autorités bruntrutaines annoncent ce mercredi dans un communiqué avoir fait installer une borne de recharge publique destinée à sa population. Elle se situe à la rue du Gravier, derrière l’administration communale et proposera un tarif préférentiel de 57 cts/kWh. Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’électromobilité dans la cité des princes-évêques, labelisée « Cité de l’Energie » depuis plus de 17 ans. Cette borne est mise à l’essai durant un an afin d’analyser les besoins actuels de la population. Pour l’installation, la municipalité a mandaté la société delémontaine SACEN SA, avec qui elle collabore depuis 2021 et qui exploite le réseau de bornes de recharge Smotion sur tout le canton. /comm-the