Dans les coulisses des concerts de la chorale Méli-mélodies

Le groupe choral Méli-mélodies s’apprête à monter sur scène dès ce jeudi à la salle des fêtes de Courtételle. Une série de trois concerts riches en chansons qui marquent quinze années d’existence.

De Bruel à Johnny en passant par Starmania et Yannick Noah, les chanteurs habillés de costumes de scène rouges et noirs vont évoluer dans différents univers de la chanson française. La dernière répétition générale a eu lieu mardi soir. Rencontre avec les choristes et leur directeur Rodrigo Carneiro, toujours animés par la passion de chanter.