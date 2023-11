Le marché de Noël de Porrentruy s’agrandit

À Porrentruy, le marché de St-Martin mi-novembre reste roi, mais le marché de Noël entend bien lui emboîter le pas ! Organisé par l’association bruntrutaine « #2900 J’aime mes pavés », il se tiendra le week-end des 9 et 10 décembre et accueillera une cinquantaine d’artisans sur le Faubourg de France et aux Halles. « On a quasiment doublé le nombre d’artisans dès cette deuxième édition, c’est assez particulier ! Mais ça nous donne de bonnes idées pour la suite et donne encore plus de motivation pour pérenniser cette manifestation », se réjouit le président du comité d’organisation Cédric Gueniat.