Les Bennelats accueillent bientôt les premiers locataires

Porrentruy dispose désormais d’une Maison de santé. Les Bennelats accueilleront les premiers locataires le 1er décembre. L’inauguration de la Maison de santé s’est déroulée jeudi soir. Le bâtiment situé sur le site de l’ancienne Migros abrite 48 appartements protégés, des espaces communs de détente, des commerces, un café, ainsi que l’Hôpital de jour, un établissement psychiatrique pour les enfants et adolescents du canton. Sa construction, ainsi que l’achat du terrain, ont coûté 28 millions de francs à la Caisse de pensions de la République et canton du Jura. Initié en 2020, ce projet a été réalisé dans le cadre du plan spécial de la place des Bennelats. Les acteurs présents lors de l'inauguration ont salué le travail accompli dans les délais. Le maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, a rappelé l'importance capitale de ce bâtiment et son emplacement stratégique pour l'avenir de la ville.





Des locataires dès le 1er décembre

Environ 70% des appartements à disposition ont déjà trouvé preneur. Ils disposeront de services d’aides et de soins à domicile du groupe Les Pénates qui gèrent aussi Les Planchettes. Parmi les futurs locataires se trouve l’ancien maire de Porrentruy. Agé de 90 ans, Jean-Marie Voirol va quitter sa maison située en périphérie de la ville. Et il se réjouit de ce changement.