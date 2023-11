Les Gourmands du Matin : Virginie Cortat

Autodidacte, Virginie Cortat a réussi à s’imposer en finale de la 4e saison de l’émission culinaire Masterchef sur TF1 en 2013. Depuis son arrivée dans le Jura, elle dirige un établissement dans lequel elle a obtenu une belle distinction au Gault & Millau. Il y a un peu plus d’un an, elle s’est installée à Alle, dans son petit bijou de restaurant, Le Rég’Alle à la rue de l’Eglise. Originaire d’Alsace, une région on ne peut plus gourmande, elle est arrivée en Suisse en 2016. C’est là qu’elle exprime sa passion de la cuisine… une cuisine pleine d’émotions qui se partage tout simplement pour le plaisir. /jmp