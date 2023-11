Pas de changement pour l’exposition des crèches

L’exposition des crèches à Moutier accueillera à nouveau ses visiteurs au Pavillon N16. Elle se déroulera du 2 décembre au 14 janvier dans le bâtiment du Quartier des Laives pour la troisième fois. Selon son fondateur, Giovanni Resta, il n’y a pas assez de place pour pouvoir présenter toutes ses crèches. Il en possède plus de 400, mais ne peut en présenter que 260. La pérennité de l’événement en dépend donc et des discussions pour trouver de nouveaux locaux à Moutier sont en cours avec les autorités prévôtoises.





Une aide « philosophique »

Willy Boivin est membre du comité et s’active dans ces échanges. Il précise que ce qui est demandé, ce n’est pas une aide financière, mais une aide « philosophique ». « On veut pouvoir assurer la pérennité de l’exposition à Moutier », ajoute-t-il. Willy Boivin souligne par ailleurs l’importance pour Moutier de garder cette exposition sur son territoire : « ça apporte économiquement un plus ». Il explique que la notoriété qu’a cette exposition permet d’attirer des visiteurs qui viennent de loin, qui vont ensuite passer une nuitée à Moutier.