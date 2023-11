Du haut de ses 5 ans, Cinémajoie rêve éveillé

Cinémajoie fête ses cinq ans ce week-end. En 2018, un pari fou s’est concrétisé avec l’ouverture d’une salle de cinéma dans l’aula du collège St-Charles à Porrentruy. L’Association des amis du cinéma d’Ajoie a porté ce projet après la disparition du Colisée. Au cours des cinq dernières années, marquées par les restrictions liées au Covid, 50'000 entrées ont été enregistrées. Environ 1000 films ont été projetés lors de 2300 séances, et ce grâce uniquement à des bénévoles. C’est une succession de miracles qui est à l’origine de Cinémajoie, selon François Laville. Quand on demande au secrétaire de l’association, si Cinémajoie correspond à ce qui était imaginé au départ, il répond : « on a pris vraiment nos rêves pour une réalité ». En regardant dans le rétro, François Laville relate qu’il « fallait un certain culot » pour créer un cinéma alors que tant d’autres fermaient leurs portes. « On peut dire que cinq ans après les différentes promesses ont été tenues » se réjouit le Bruntrutain, qui rappelle l’importance des bénévoles : « c’est un peu la clé de notre réussite ».