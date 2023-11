Courtételle aura une nouvelle école

Les écoliers de Courtételle pourront jouir d’un nouveau bâtiment d’ici quelques années. Les citoyens ont accepté ce dimanche le crédit de 16'460'000 francs pour la création d’un nouveau complexe scolaire par 598 voix contre 126. La participation s’élève à 35%. Un premier projet avait été refusé en 2020 principalement à cause de son prix. Les autorités communales ont revu le dossier pour répondre au manque de places. Le maire de Courtételle se dit satisfait et soulagé. Sébastien Koller est « heureux pour les personnes qui se sont impliquées dans ce projet depuis maintenant trois ans et demi. Je crois que le travail de la commission, les consensus qui ont été faits, ça a été très bien perçu par les votants ».