Le renouveau de la faîtière des pompiers jurassiens

« On n’est pas très bon en publicité »

L’autre défi de la SSPJU, c’est la baisse des effectifs dans les corps des sapeurs-pompiers. Si leur travail est reconnu, il n’attire plus beaucoup de forces vives. Stéphane Schmid rappelle que sur les 80'000 pompiers en Suisse, 78'000 sont des volontaires. « Ces pompiers volontaires, c’est des gens comme vous et moi qui travaillons, qui se levons la nuit quand le téléphone sonne, qui quittons notre poste de travail pour aller donner du secours aux autres, et aujourd’hui c’est de plus en plus difficile de trouver des gens motivés et qualifiés pour effectuer cette tâche », soulève le Taignon. Stéphane Schmid est convaincu que ça passe par une revalorisation de cette activité et une meilleure communication. Plusieurs établissements cantonaux d’assurance romands, dont le Jura, se sont mis ensemble pour créer un site internet (www.info118.ch) avec du matériel de propagande pour harmoniser les recrutements. Le président de la SSPJU livre son analyse : « le monde des pompiers a un gros problème, on sait bien travailler, mais par contre on ne sait pas bien dire ce qu’on fait aux gens. On n’est pas très bon en publicité ». /ncp