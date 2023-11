C’est la fin d’une carrière construite sur la passion du jeu pour Pascale Hoffmeyer

Si le nombre de membres de la ludothèque de Delémont est stable avec entre 800 et 1'000 abonnés individuels, l’offre s’est multipliée est n’est plus destinée seulement aux enfants. « La culture du jeu est plus matérielle chez nous que dans beaucoup de pays, moins sociale, on est plus dans le divertissement et dans le loisir. En Suisse allemande, c’est plus familial. Mais on remarque que c’était aussi par manque d’opportunités, maintenant qu’il y a des nuits du jeu en Romandie, des familles viennent jouer. Il y a aussi les jeunes adultes qui jouent beaucoup plus qu’avant avec des amis lors de soirées jeux, plutôt que de sortir, car avec le numérique on se parle moins et c’est une manière de retrouver un lien », observe Pascale Hoffmeyer, selon qui ce sont toujours les jeux d’ambiance qui rencontre le plus de succès, alors que les jeux d’escape ont été le phénomène intergénérationnel de ces dernières années. Si elle a exercé son métier avec passion, l’habitante de St-Brais regrette que la profession de ludothécaire ne soit pas assez reconnue. « On a un petit papier qui nous est donné par la Fédération des ludothèques suisses après une formation de quelques semaines, mais personne ne le prend très au sérieux quand on quitte la ludothèque. Maintenant que la profession se fonctionnarise, on aurait voulu qu’il y ait un CFC qui s’accroche à la formation, puisque c’est un travail qui se rapproche de celui d’une animatrice socio-culturelle », conclut Pascale Hoffmeyer, qui sera remplacé au poste de responsable de la ludothèque de Delémont par Mylène Chatelain dès l’année prochaine. /emu