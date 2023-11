La Fondation Clair-Logis cherche un repreneur pour sa résidence

Les résultats financiers de la résidence Clair-Logis sont en-dessous des attentes. Le conseil de fondation souhaite donc trouver un repreneur, selon un communiqué publié ce lundi soir. Après plus de quatre mois d’exploitation, les rentrées financières ne correspondent pas à ce qui avait été budgétisé. Un taux de remplissage inférieur à ce qui avait été prévu et des charges élevées en sont la cause. Des premiers contacts vont être pris dans un premier temps auprès d’établissements publics ou privés de la région. /comm-lge