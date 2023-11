Une nouvelle équipe pour le Slow Up Jura

Il y a du changement à la tête du Slow Up Jura. Lors de son assemblée générale à Delémont, les membres de l'association ont appris que Daver Cattin et Olivier Piquerez reprendraient les rènes de la manifestation. Ils succèdent à Antonia Piñol et Cédric Cerf qui ont assumé la coordination de l’événement depuis son lancement en 2009. La 14e édition du Slow Up Jura Agglo'balade se tiendra le dimanche 30 juillet 2024. /comm-tna